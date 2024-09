Clamoroso Haaland, è già nella storia della Premier: 9 gol nelle prime 4!

Una macchina da gol. Con la doppietta che ha permesso al Manchester City di ribaltare il momentaneo svantaggio casalingo contro il Brentoford ( Wissa al 1'), Erling Haaland non ha solo permesso a Guardiola di festeggiare la tredicesima vittoria consecutiva in Premier League tra la scorsa stagione e quella attuale.

Haaland, numeri impressionanti

Nella storia della Premier, infatti, non era mai capitato che un giocatore segnasse 9 gol nelle prime 4 partite: nuovo record per l'attaccante norvegese e per il calcio inglese. Inter avvisata: mercoledì appuntamento all'Etihad Stadium per la gara valida per la prima giornata della nuova Champions League.