Premier League: il derby è dell'Arsenal, Tottenham ko. Vince in rimonta il Newcastle.

All'Arsenal il North London Derby, vince anche il Newcastle

La domenica del campionato inglese si è aperta alla grande con l'ennesimo atto del North London Derby. Alla squadra di Arteta basta un gol di testa su calcio d'angolo di Gabriel per conquistare tre punti importantissimi per non perdere il ritmo delle altre. Nell'altra gara della domenica, il Wolverhampton era passato in vantaggio grazie al gol dell'ex Juve Mario Lemina. Vantaggio che riesce a tenere fino al 75' quando Schar trova la rete del pareggio. Bastano cinque minuti a Tonali (entrato all'inizio del secondo tempo) e compagni per ribaltare la gara e portare a casa la vittoria grazie al gol di Barnes.