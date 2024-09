Chiesa, senti Alisson: "Liverpool? La vita gli ha regalato un'altra opportunità"

Alisson su Chiesa: "Ha subito dimostrato la sua qualità"

L'ex Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa ha subito dimostrato la sua qualità, ma quello che mi ha colpito è il sorriso sulla faccia, è arrivato col desiderio di fare molte cose per la squadra e la gratitudine di giocare con il Liverpool; è come se la vita gli avesse regalato un'altra opportunità, un'opportunità magnifica di fare quello che ama in un club come questo". E sulla nuova Champions League: "L'impressione è che sarà un bello spettacolo per le persone, per i tifosi, ma anche per noi: ci piace giocare partite di questo livello contro grandi squadre. Siamo molto contenti di essere tornati in Champions, esserne stati lontani un anno è stato brutto. Comunque credo si debba pensare prima di tutto alla salute dei calciatori".