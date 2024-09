Taylor fermato in Premier: non arbitrerà dopo la bufera dei 14 cartellini

Taylor e il record di ammonizioni in Premier League: declassato a quarto ufficiale

Il precedente record di ammonizioni in una singola partita di Premier League era di 12, in occasione di Wolves-Newcastle nel 2010 e Chelsea-Tottenham del 2016. Taylor sarà il quarto ufficiale sabato 21 settembre in Southampton-Ipswich Town andando a completare una terna così strutturata. Arbitro: Sam Allison. Assistenti: Scott Ledger, Mat Wilkes. Quarto ufficiale: Anthony Taylor (al VAR Jarred Gillett, coadiuvato da James Mainwaring). Domenica 22 settembre, Taylor sarà di nuovo il quarto ufficiale in Brighton-Nottingham Forest.

Taylor criticato da Iraola

Taylor, che aveva concesso anche un rigore fallito da Evanilson per il Bournemhout, era stato criticato nel post-gara. Il tecnico del Bournemouth Andoni Iraola ha dichiarato: "Non parlerò dell'arbitro. Ne ho parlato e non funziona, quindi ho deciso che proverò il contrario e vedrò cosa succede". Enzo Maresca aveva provato, invece, a minimizzare: "Mi sono lamentato per un fallo su Wesley Fofana, che per me era abbastanza evidente, ma può succedere. Otto cartellini gialli, tra duelli e risse, possono starci. Può succedere".