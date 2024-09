Premier League, Jackson e Palmer lanciano il Chelsea: Pochettino secondo

LONDRA (INGHILTERRA) - La quinta giornata di Premier League si apre con io convincente successo per 3-0 del Chelsea sul campo del West Ham. Al London Stadium i Blues sbloccano il punteggio al 4' con Jackson che si ripete al 18', firmando la sua personale doppietta: il bomber senegalese sale così a quota quattro centri in cinque presenze. A inizio ripresa ogni speranza di rimonta degli Hammers viene spazzata via dal solito Palmer che segna il gol del definitivo 3-0 al 47'. Un successo importante per la squadra di Pochettino che sale al secondo posto momentaneo, in coabitazione con Arsenal e Newcastle a quota 10 punti. Prosegue il momentaccio per il West Ham di Lopetegui, fermo a quota 4 punti e reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite.