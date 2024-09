Everton ai Friedkin, i tifosi della Roma divisi sui social: "Ora però..."

ROMA - Dopo le voci delle scorse settimane ora è ufficiale: già proprietari della Roma e del Cannes, i Friedkin acquistano l'Everton sbarcando così in Premier League . Una notizia che ha messo in qualche modo in ansia la tifoseria giallorossa, scossa da una settimana in cui all'esonero di De Rossi e all'arrivo di Ivan Juric (vittorioso al debutto contro l'Udinese) sono seguite le dimissioni della Ceo greca Lina Souloukou , vittima di una dura contestazione e finita sotto tutela delle forze dell'ordine.

Everton ai Friedkin, i tifosi della Roma in ansia sui social

Diviso il popolo romanista sui social: se da una parte c'è chi spera che "ora vendano la Roma" o invita i Dan e Ryan a "rendere però ora grande la Roma oppure potete anche andarvene!", dall'altra in molti accolgono la notizia in modo positivo, leggendola come la conferma della forza del gruppo statunitense ("Ci sarà un ulteriore potenziamento"). Non manca infine chi si affida all'ironia: "I Friedkin hanno comprato l'Everton per metterci D eRossi come allenatore".