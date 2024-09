"Manchester City, Rodri shock: rottura del crociato e stagione finita"

Bruttissime notizie in casa Manchester City : Rodri potrebbe aver già finito la sua stagione . Il centrocampista spagnolo era uscito in lacrime durante il primo tempo della partita contro l'Arsenal. Il suo ginocchio aveva subito una torsione innaturale e le prime sensazioni erano fortemente pessimiste.

Rodri e l'infortunio durante City-Arsenal: "Stagione finita"

Sensazioni che purtroppo sembrano essere confermate. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il giocatore è tornato a Madrid per effettuare diversi esami dagli specialisti. Controlli che parlano di una rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La diagnosi definitiva verrà fatta nelle prossime ore, ma tutti i presagi pessimisti stanno per essere confermati. Se così fosse, Rodri avrebbe già finito la sua stagione e Guardiola perderebbe una figura fondamentale per la sua squadra.