La nuova vita di Calafiori: "La Premier è un campionato a parte"

Dopo il campionato Europeo disputato da protagonista, Riccardo Calafiori ha lasciato il Bologna e la Serie A, per trasferirsi all 'Arsenal. In Premier League , il difensore romano ha già lasciato il segno, andando in gol nella sfida contro il Manchester City , la sua prima gara da titolare. Un gol che gli ha permesso di conquistare i tifosi inglesi. "Forse è un pò presto, ma mi sono fatto voler bene sin da subito", confessa al Tg1. "Mi sono ambientato benissimo grazie ai compagni e alle persone che lavorano qui".

Calafiori, la Premier e la Nazionale

L'ex difensore del Bologna ha lasciato la serie A per mettersi alla prova in un campionato più competitivo. "Non mi sento di dire che sia superiore al nostro, ma è certamente diverso. C'è più intensità: è un campionato a parte. Venire in Inghilterra è stato un bel salto per la mia carriera". Calafiori fa parte del gruppo scelto da Spalletti per rilanciare le ambizioni della Nazionale. "E' un nuovo ciclo. Cerchiamo di dimenticare quello che è successo, anzi di usarlo a nostro favore per evitare di ripetere gli stessi errori del passato", ha concluso.