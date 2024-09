Premier League, rallenta il Manchester City: solo pari con il Newcastle

Secondo pareggio consecutivo per il Manchester City che, dopo il 2-2 con l'Arsenal, non va oltre l'1-1 a St James' Park con il Newcastle. Nel lunch match della sesta giornata di Premier League e alla prima uscita senza Rodri, i campioni d'Inghilterra in carica trovano il vantaggio al 35' con Gvardiol ma nella ripresa, al 57', Gordon segna su rigore quello che sarà il definitivo 1-1 dei 'Magpies' (Tonali, ammonito, in campo fino al 77', sostituito da Longstaff). Il City resta imbattuto e balza momentaneamente in testa alla classifica ma Aston Villa e Liverpool - attesi rispettivamente da Ipswich e Wolverhampton - possono firmare il sorpasso in caso di vittoria.