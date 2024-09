La sesta giornata di Premier League si chiude con la vittoria per 3-1 del Bournemouth sul Southampton. Le Cherries si impongono per 3-1, ritrovando i 3 punti dopo due sconfitte consecutive. I gol di Evanilson, Dango Ouattara e Antoine Semenyo decidono la sfida, ai Saints, che rimangono con un solo punto in fondo alla classifica, non basta la rete di Taylor Harwood-Bellis.