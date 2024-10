Man United, Ten Hag senza paura: "Niente ansia, nella mia carriera ho sempre vinto"

Il Manchester United , anche questa stagione, non si è reso protagonista di un ottimo avvio. I Red Devils hanno conquistato appena 7 punti nelle prime 6 giornate di Premier League , e nell'ultima è arrivata la sconfitta interna per 0-3 contro il Tottenham . Nel mirino della critica dei tifosi vi è l'allenatore, Erik Ten Hag , il quale però ha voluto chiarire la sua situazione in un'intervista rilasciata a Sky Sports.

Ten Hag: "Nella mia carriera ho sempre vinto"

"Le mie ultime 24 ore sono state le stesse di sempre. Ho rivisto la partita, fatto le mie valutazioni e stabilito delle conclusioni". Erik ten Hag, per l'ennesima volta da quando siede sulla panchina del Manchester United si trova ad affrontare un momento di crtiche e con varie voci sul suo futuro. L'allenatore olandese, però, non ha alcuna intenzione di modificare il proprio credo: "La cosa fondamentale è mantenere la propria convinzione. Questo è il messaggio che dobbiamo dare: se perdi la fede in ciò che fai perdi tutto. Dobbiamo continuare ad andare avanti, attenerci al piano, anche perché nella mia carriera ho sempre dimostrato di vincere. Negli ultimi sei anni ho vinto otto trofei, e anche in questa stagione otterremo un successo".

"Niente di cui preoccuparsi"

"Niente è facile, ma non c'è niente per cui preoccuparsi" ha dichiarato l'allenatore dei Red Devils, aggiungendo: "Supereremo i problemi insieme, io e la squadra: possiamo farlo". Già in passato era stata messa in dubbio la permanenza di ten Hag, e nelle ultime ore la stampa inglese ha inserito tra i nomi dei possibili successori anche quello di Simone Inzaghi. Il Manchester United tornerà in campo domani, 3 ottobre, nella sfida valida per la seconda giornata di Europa League contro il Porto in programma allo stadio Do Dragao.