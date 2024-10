Premier League, United in giornata no. Frena il Chelsea, crolla il Tottenham

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Niente gol tra Aston Villa e Manchester United : finisce 0-0 il big match valido per la 7ª giornata di Premier League . Poche le emozioni in linea generale e il punto a testa alla fine sembra giusto. Lo United, va sottolineato, ha colpito una traversa con Bruno Fernandes su punizione, ma resta nell'anonimato in classifica, per la precisione al 14° posto con 8 punti. Si conferma invece nelle zone alte l'Aston Villa (14 punti), prossimo avversario in Champions League del Bologna dopo la sosta.

Premier League, Chelsea fermato

Giornata in agrodolce anche per il Chelsea che non va oltre l'1-1 contro il Nottingham Forrest a Londra. Ospiti in vantaggio al 50' con Wood, sette minuti dopo pareggia Madueke. La squadra di Maresca è comunque quarta con 14 punti.

Welbeck condanna il Tottenham

Clamorosa sconfitta del Tottenham sul campo del Brighton. Gli Spurs cadono 3-2 all'Amex Stadium dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol, firmati da Johnson al 23' e Maddison al 37'. Nella ripresa l'incredibile rimonta dei padroni di casa in meno di venti minuti con le reti di Minteh al 48', Rutter al 58' e Welbeck al 66'. In classifica, i 'Seagulls' salgono a quota 12 punti mentre il Tottenham resta fermo a 10.

