Ferguson licenziato, Cantona furioso: sfogo con parolacce sui social

Un legame che va ben oltre il campo quello tra Eric Cantona e Sir Alex Ferguson , due leggende che hanno scritto la storia del Manchester United . Eppure i Red Devils non sembrano così riconoscenti verso l'ex allenatore scozzese. Infatti il club sembra aver deciso di rimuoverlo dal ruolo di ambasciatore globale e membro del consiglio direttivo. Non l'ha presa bene Cantona.

Ferguson licenziato, il duro sfogo di Cantona

Questo quanto scritto su Instagram dall'ex attaccante francese sulla questione: "Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto quello che vuole al club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente scandaloso. Sir Alex Ferguson sarà il mio capo per sempre! Gli altri li butto tutti in un sacco di m***a!". Cantona è stato allenato da Ferguson dal 1992 al 1997: sette stagioni dove ha segnato 82 gol in 185 partite vincendo cinque campionati e due FA Cup.