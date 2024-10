Calafiori: "Mi sono imbarazzato dopo il gol contro il City". Il motivo

Riccardo Calafiori sta conquistando l' Arsenal e la Premier League. Il difensore italiano in questo inizio di stagione ha dato prova del perchè Arteta lo volesse così fortemente. In tutto ciò, ha segnato anche un gol fondamentale nella sfida contro il Manchester City che aveva fatto tanto infuriare Guardiola .

Le parole di Calafiori

Calafiori è tornato a parlarne in un'intervista alla BBC: "Quando mi hanno passato la palla, ho pensato: 'Ora la tiro all'angolino'". L'ex Roma aveva poi esultato con la mossa dell'arciere, ma si è detto "imbarazzato" nel rivederla: "Non sono stato io a correre, ero vuoto. È stata un'altra persona!", dice ridendo. Calafiori ha rivelato anche come sta andando il suo adattamento con la vita inglese: "Ho imparato la lingua grazie a Netflix e alla UK Drill. Mi aspettavo che fosse peggiore il cibo inglese".