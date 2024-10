Manchester City, Stones nel recupero salva Guardiola: battuto il Wolverhampton

Prosegue la settima giornata della Premier League, iniziata sabato con il poker del Tottenham in rimonta nel derby londinese vinto 4-1 contro il West Ham , successo anche per il Manchester United, che batte per 2-1 il Brentford. Nella giornata di oggi, il Manchester City conquista un'importante vittoria contro il Wolverhampton per 2-1 in trasferta grazie al gol di Stones arrivato al quinto minuto di recupero. Riflettori puntati alle 17:30 su Anfield , con la sfida tra il Liverpool e il Chelsea .

Wolverhampton-Manchester City, Stones salva Guardiola

In attesa della sfida di Anfield, il Manchester City si gode la vetta della classifica grazie ai tre punti conqusitati contro il Wolverhampton. Una vittoria, per 2-1 in trasferta, arrivata in rimonta per gli uomini di Guardiola, con i padroni di casa andati in vantaggio al settimo minuto grazie al gol di Strand Larsen. Il pareggio è arrivato al 33esimo, con la firma di Gvardiol. Quindi, il gol della vittoria arrivato al quinto minuto grazie a John Stones, ma confermato dopo due minuti di controllo var. I citizens salgono così a 20 punti dopo 8 giornate.

Alle 17:30 Liveprool-Chelsea

Gli occhi di milioni di tifosi e non solo in questa giornata di Premier League saranno puntati su Anfield, dove alle 17:30 il Liverpool di Slot ospiterà il Chelsea di Maresca. I reds si sono presentati all'inizio di questa giornata da primi in classifica, con 18 punti conquistati in 7 partite. Non ci sarà Federico Chiesa, ancora alle prese con la ricerca della miglior condizione. Quattro punti in meno per i blues, reduci dal pareggio contro il Nottingham Forest.