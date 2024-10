Mourinho e la battuta sul Manchester United: "Se sanzionano il City…"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fenerbahce-Manchester United, José Mourinho ha parlato della sua ex squadra e in particolare della stagione 2017/18, quando i Reds Devils arrivarono secondi con l'allenatore portoghese in panchina: "Penso che abbiamo ancora la possibilità di vincere quel campionato, perché forse puniranno il Manchester City".