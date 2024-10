Ancora Palmer: il Chelsea supera il Newcastle. Tottenham e Manchester United ko

Il Chelsea di Enzo Maresca batte il Newcastle allo Stamford Bridge nel sabato della nona giornata di Premier League. Come al solito, Cole Palmer fa gol, ma il Var annulla il vantaggio dei Blues dopo appena quattro minuti di gioco. Ci pensa Jackson a 18' a portare i suoi sull'1-0, ma al 42' Isak accorcia le distanze. A inizio secondo tempo Palmer segna di nuovo, stavolta tutto regolare: per lui è il settimo gol in nove presenze nel campionato inglese, che vede il Chelsea al quarto posto proprio grazie all'ultima vittoria casalinga (2-1) contro i Toffees. Per la squadra di Maresca 17 punti raccolti in 9 giornate.