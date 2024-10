Amorim nuovo tecnico del Manchester United: pagata la clausola allo Sporting

Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Manchester United . I Red Devils non hanno perso tempo e hanno trovato subito il successore di Erik Ten Hag esonerato lunedì dopo la sconfitta contro il West Ham .

Amorim al Manchester United: i dettagli

Lo Sporting Lisbona, squadra dove allena il portoghese (ancora per poco), in una dichiarazione ufficiale alla borsa di Lisbona ha affermato: "Il Manchester United ha espresso il proprio interesse nell'ingaggiare l'allenatore Ruben Amorim e ha dichiarato di essere pronto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro". Stasera Amorim siederà sulla panchina dello Sporting per quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima volta: c'è la sfida contro il Nacional nella Coppa di Lega. L'allenatore potrebbe esordire con lo United già questa domenica con la sfida contro il Chelsea di Maresca.