Amorim, clamoroso sgarbo dello United al City: il motivo

LONDRA - Il Manchester United stringe per Ruben Amorim , tecnico dello Sporting, come successore di Erik Ten Hag, esonerato lunedì. Per il club di Old Trafford sarebbe una doppia "vittoria" anche perché il tecnico 39enne era stato indicato da molti come possibile successore di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano infatti ha il contratto in scadenza a giugno e, se è vero che non ha ancora deciso il suo futuro (ovviamente al City, volendo, potrebbe restare a vita, o quasi), è altrettanto vero che l'addio di alcuni suoi collaboratori (ed ex compagni di squadra ai tempi del Barcellona) come il direttore sportivo Txitxi Begiristain fanno pensare che questa sarà l'ultima stagione in Premier League. E, guarda caso, il successore di Begiristain sarà Hugo Viana, attualmente direttore sportivo dello Sporting e molto vicino proprio ad Amorim.

Amorim, i Red Devils pagano la clausola

Ma lo United vuole muoversi subito, forte di una clausola nel contratto di Amorim con lo Sporting che - per un certo numero di club, United incluso - gli permetterebbe di liberarsi in qualsiasi momento pagando una penale di 10 milioni di euro. Amorim è già stato contattato dal club di Old Trafford che spera di potere dare l'annuncio prima del match contro il Chelsea domenica. All’esonerato Ten Hag andrà una buona uscita di 15 milioni di euro, cifra pattuita al momento del prolungamento del suo contratto lo scorso giugno. Calcolando la penale per lo Sporting, l'avvicendamento Ten Hag-Amorim dovrebbe costare al club circa 25 milioni. Cifre non insignificanti dal momento che lo United in questo momento è in modalità “austerity”.

Amorim, l’uomo giusto all’Old Trafford

Ma l'idea dello United è che Amorim (che vanta due titoli portoghesi e due coppe in quattro anni di Sporting, oggi primo a punteggio pieno in campionato, 9 vittorie su 9) sia l'uomo giusto per valorizzare i tanti giovani (da Mainoo a Garnacho, da Hojlund a Yoro) emersi in questi anni, magari con l'aggiunta di qualche big in estate (senza però fare follie). In ogni caso questa sera in Coppa di Lega sarà Ruud Van Nistelrooy a guidare i diavoli rossi contro il Leicester.