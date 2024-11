Premier: Tottenham show con Vicario e Udogie, pari tra United e Chelsea

Due gare per la 10ª giornata di Premier League in questa domenica. Nuova vittoria del Tottenham di Postecoglou che, dopo aver eliminato il Manchester City dalla Coppa di Lega, annienta l'Aston Villa di Emery con un perentorio 4-1. Ospiti in vantaggio con gol di Rogers al 32' del primo tempo, prima della rimonta degli Spurs nella ripresa: vanno a segno Brennan Johnson al 49', Solanke al 75' e al 79' e infine il nuovo entrato Maddison, su calcio di punizione, al sesto minuto di recupero. Nel Tottenham titolari Vicario, Udogie e Dragusin, ex di Juve e Genoa, che sembra tornato nel mirino di mercato dei bianconeri per gennaio. Buona anche la prova di Kulusevski, autore dell'assist del secondo gol degli Spurs.