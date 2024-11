Amorim e il giornalista insistente: i tifosi del Manchester United si schierano

Amorim e la risposta al giornalista insistente

Il portoghese ha subito l'occasione di dare un assaggio del suo gioco contro i rivali di sempre nell'ultima partita europea sulla panchina dello Sporting. Ovviamente ha già attirato le attenzioni inglesi su di lui e il giornalista di Sky Sports UK Gary Cotterill ha provato a cavalcare l'onda, ma evidentemente nel modo sbagliato. Ha inizialmente fatto una domanda in inglese sulla sfida contro il City. Amorim ha risposto: "Mi dispiace ma ora non posso parlare in inglese. Gli altri giornalisti in sala non mi capirebbero quindi parlerò in portoghese". Cotterill insistendo ha detto: "Hanno avuto circa 25 minuti in portoghese. Vogliamo solo 10 secondi in inglese". A questo punto è intervenuto l'addetto stampa dello Sporting dicendo: "Procederemo in portoghese, la prossima settimana lo sentirete parlare in inglese". Nel mentre Cotterill ha reagito: "È un trattamento freddo nei confronti dei tuoi tifosi inglesi".

Manchester United, Amorim ha già conquistato i tifosi

Amorim ha risposto sorridendo e sui social la reazione alla clip della conferenza è stata immediata. I tifosi del Manchester United si sono subito schierati dalla sua parte. "Mi sono sentito così male a guardare questa clip. Complimenti ad Amorim per aver mantenuto la calma"; "Avrebbe dovuto trollare il giornalista in portoghese"; "Un immenso rispetto per Ruben Amorim per essere rimasto saldo nelle sue convinzioni": questi solo alcuni dei commenti in risposta all'insistenza del giornalista.