Clamoroso Manchester City, ko con il Brighton: terza sconfitta di fila per Guardiola!

Il Manchester City di Guardiola perde ancora: terza sconfitta consecutiva, seconda di fila in Premier League. Non è bastato il gol di Haaland al 23' per superare in trasferta il Brighton, che ha vinto in rimonta con un uno-due micidiale in cinque minuti firmato dall'ex Cagliari Joao Pedro, al 78', e O'Riley all'83'. Undicesima giornata, nuovo stop per i Citizens.