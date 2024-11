Shearer: "Non sarei sorpreso se Mourinho tornasse in Premier. E il Newcastle..."

Alan Shearer , ex attaccante con il record nel campionato inglese oggi commentatore ed opinionista, ha commentato il possibile ritorno di José Mourinho , oggi al Fenerbahce , in Premier League :"Con il suo curriculum, qualsiasi club sarebbe interessato a lui".

Shearer: "Mourinho ha sempre parlato molto bene del Newcastle..."

"Non penso che sarebbe sorprendente se lo vedessimo tornare nei prossimi 12 mesi - ha proseguito Sheaere - Sappiamo che ha sempre parlato molto bene del Newcastle e quel legame deriva dal suo legame con Bobby Robson e i fan a causa di quella connessione, ma Eddie Howe, in questo momento e giustamente, non va da nessuna parte". L'allenatore portoghese in carriera ha allenato Chelsea, Manchester United e Tottenham, vincendo tre volte la Premier League.