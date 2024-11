Disastro Guardiola, crollo City contro il Tottenham: quinta sconfitta di fila

Senza Rodri , il Manchester City è in caduta libera: quinta sconfitta di fila per Guardiola , terza consecutiva in Premier League , che oggi è ripresa con la dodicesima giornata dopo la sosta per le Nazionali: Il Tottenham ha vinto 4-0 all'Etihad Stadium . Doppietta di Maddison (13' e 40'); gol di Porro al 52' e Johnson al 93'. Il Liverpool ha la chance per volare a +8 (domani sfiderà il Southampton in trasferta).

Vince l'Arsenal di Calafiori

Dopo il successo del Chelsea contro il Leicester, nel pomeriggio del sabato l'Arsenal ha ritrovato un successo importante all'Emirates Stadium contro il Nottingham Forest per 3-0, ritrovando anche Calafiori dal primo minuto. Successo per il Brighton in casa del Bournemouth.

Successo importante per il Wolverhampton in bassa classifica

Tre punti importanti per i Gunners di Arteta contro il lanciatissimo Nottingham Forest. 3-0 grazie alle firme di Bukayo Saka, Thomas Partey e Ethan Nwaneri. A pari punti con l'Arsenal, a quota 22, c'è il Brighton, che vince per 2-1 in casa del Bournemouth. A Goodison Park, l'Everton pareggia per 0-0 contro il Brentford, mentre l'Aston Villa di Emery in casa rimonta due volte il Crystal Palace, pareggiando per 2-2. Nelle zone basse della classifica, successo importante per il Wolverhampton che batte 1-4 in trasferta il Fulham e si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.