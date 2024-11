Guardiola, ironizza sulla crisi del City: "Niente dura per sempre, rilassatevi..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City -Feyenoord , gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, Pep Guardiola ha commentato il momentaccio che stanno vivendo i Citizens: "Nella vita, niente dura per sempre. Rilassatevi..."

Manchester City, Guardiola: "Ho la sensazione che faremo grandi cose quest'anno"

La squadra di Manchester, infatti, arriva da cinque sconfitta consecutive tra tutte le competizioni, l'ultima delle quali per 4-0 in casa contro il Tottenham: "Ho la sensazione che in questa stagione faremo cose molto, molto buone. Non mi arrendo, ho la sensazione che ci saremo... So che quando perdiamo tutto è in dubbio . Sono affari nostri. Dobbiamo vincere le partite. Riceviamo grandi complimenti, ottimi contratti, e questo perché vinciamo. Non perché facciamo qualcosa di speciale".