Il West Ham ferma il Newcastle di Tonali: Lopetegui ringrazia Soucek e Wan-Bissaka

La dodicesima giornata di Premier League si chiude con la sfida tra Newcastle e West Ham : 2-0 al St. James per i ragazzi di Lopetegui. Decisivi i gol di Soucek e Wan-Bissaka per bloccare la squadra di Tonali.

West Ham, blitz esterno contro il Newcastle

Erano passate due sfide, un pareggio e una sconfitta, dall'ultima vittoria degli Hammers, quella che aveva sancito l'esonero di Ten Hag dalla panchina del Manchester United. Stavolta basta un gol per tempo. Dopo dieci minuti Soucek sblocca la gara con l'ennesimo colpo di testa. Prova a reagire il Newcastle che però non riesce a mettere in difficoltà la difesa di Lopetegui. Nella ripresa arriva la rete del raddoppio con Wan-Bissaka che spegne le speranze del Newcastle, costretto a interrompere la striscia di tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Lega.