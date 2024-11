Liverpool, Carragher attacca Salah: "È un egoista, tutti sanno che..."

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Prosegue il momento d'oro del Liverpool. Reduce dalla sofferta vittoria in Premier League per 3-2, in rimonta, al St.Mary's Stadium contro il Southampton, i 'Reds' volano a +8 sul Manchester City secondo e in crisi e si preparano a sfidare il Real Madrid in Champions League con un solo obiettivo: ipotecare la qualificazione al prossimo turno. L'unica nota negativa di uno scorcio di stagione finora da sogno è il mancato rinnovo di contratto di Mohamed Salah, in scadenza il 30 giugno 2025. Lo stesso egiziano, al termine del match con i Saints deciso dalla sua doppietta, ha fatto capire che il raggiungimento di un accordo tra le parti è più che mai complicato: "Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo", spiega l'ex giocatore di Roma e Fiorentina. "Quindi probabilmente sono più fuori che dentro. Sono qui da molti anni e non esiste un club come questo, ma la questione non è tutta nelle mie mani. Ormai è quasi dicembre e non ho ancora saputo nulla sul mio futuro. Amo i tifosi e loro amano me, ma non decidiamo noi. Ora aspettiamo e vediamo: certo, è deludente non aver ricevuto ancora neanche una proposta. Sono deluso".