Premier League, rallenta il Brighton: solo pari con il Southampton

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Termina 1-1 l'anticipo della 13ª giornata di Premier League tra il Brighton e il Southampton. All'Amex Stadium i padroni di casa sbloccano il risultato al 29' del primo tempo con l'acuto del giapponese Mitoma, abile a sfruttare il perfetto assist di Lamptey. Nella ripresa la squadra di Martin non ci sta e trova il pareggio con Downes al 59'. Gli ospiti ci credono e trovano anche il gol del sorpasso al 67' con Archer ma il Var annulla per fuorigioco dell'ex attaccante dello Sheffield United. I 'Seagulls' attaccano a testa bassa ma il risultato non cambia neanche dopo i 14' di recupero concessi dall'arbitro Jones: la formazione di Hurzeler aggancia momentaneamente il Manchester City di Guardiola al secondo posto, a quota 23 punti. Piccolo passo in avanti per i 'Saints', ultimi a 5 punti.