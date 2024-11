Si ritira a quarant'anni l'ultimo giocatore dell'Arsenal degli invincibili: chi è

Arsenal degli invincibili: si ritira Hoyte

Di quell'Arsenal fece parte (e vinse) anche un calciatore che giocò solo un minuto, che ha annunciato il suo ritiro dal calcio a quarant'anni: si tratta di Justin Hoyte. Terzino destro, all'epoca aveva 19 anni e proveniva dalle giovanili del club. Entrò nelle battute conclusive della vittoria per 3-0 contro il Birmingham il 22 novembre 2003. Ha giocato 18 partite con la nazionale del Trinidad e Tobago.

Hoyte, il post social: l'annuncio dell'addio al calcio

Attraverso i social Hoyte ha spiegato: "Questo momento è dolce e amaro per me perché annuncio il mio ritiro dal calcio professionistico. Prima di tutto, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera. Dai miei inizi nel calcio giovanile fino al mio periodo in Premier League e oltre. Per i tifosi, il vostro incrollabile sostegno è stato il momento più importante della mia carriera. Sia che ci incoraggiaste dagli spalti o che ci seguiste da lontano, avete portato passione ed energia che ci hanno guidato attraverso ogni partita. Grazie per aver creduto in me, per il vostro incoraggiamento e per la vostra lealtà".

Hoyte ha aggiunto e concluso: "Mentre giro la pagina di questo capitolo della mia vita, sono entusiasta per il futuro. Anche se non gioco più a livello professionistico, il calcio sarà sempre una parte di me. Non vedo l'ora di esplorare nuove opportunità e magari allenare o fare da mentore alla prossima generazione di giocatori. In conclusione, porto con me le lezioni apprese e le amicizie che ho stretto. Grazie per questo incredibile viaggio e spero di continuare a connettermi con tutti voi in questo bellissimo sport che amiamo, grazie". Oltre all'Arsenal, Hoyte ha giocato nel Sundelard, Middlesbrough, Millwall, Dagenham e Redbridge. Poi è passato nella MLS dove ha giocato per l'FC Cincinnati. Infine, nel 2020, si è trasferito al Miami Beach CF fino al ritiro.