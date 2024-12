Premier League, frena il Liverpool. Risorge il City, vincono Chelsea e Arsenal

LONDRA (INGHILTERRA) - Turno infrasettimanale scoppiettante e ricco di gol quello della 14ª giornata di Premier League. Pirotecnico 3-3 tra il Newcastle e il Liverpool capolista: a St.James' Park , i Magpies sbloccano il risultato nel primo tempo con Isak (35'), subiscono il pareggio di Jones a inizio ripresa (50') per poi riportarsi in vantaggio con il gol di Gordon al 62'. Gli ospiti non ci stanno e ribaltano tutto con la doppietta di uno scatenato Salah , la cui doppietta (al 68' e 83') illude Slot . Al 90' arriva però la rete di Schar che beffa Kelleher per il 3-3 finale. Reds sempre in vetta, ora a quota 35 punti; il Newcastle di Tonali (ammonito e in campo per 87', sostituito da Longstaff ) occupa invece il decimo posto, a 20 punti, in coabitazione con Tottenham e Brentford .

Newcastle-Liverpool 3-3: cronaca, tabellino e statistiche

Chelsea show: cinque gol al Southampton! Risorge il City di Guardiola

In seconda posizione, a 28 punti e a -7 dal Liverpool, c'è ora il Chelsea di Enzo Maresca: i Blues travolgono 5-1 il Southampton, inchiodato all'ultimo posto in classifica a quota 5 punti. La squadra londinese passa in vantaggio con Disasi (7') ma subisce il gol del momentaneo pari di Aribo (11'). L'equilibrio dura però pochi minuti: Nkunku (17') e Madueke (34') indirizzano la partita che prende una piega precisa con l'espulsione di Stephens (39'). Nella ripresa il Chelsea dilaga con Palmer (77') e Sancho (87'). Esulta anche il Manchester City che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive, sei nelle ultime gare in tutte le competizioni: i campioni in carica piegano 3-0 il Nottingham Forest grazie alle reti di Bernardo Silva (8'), De Bruyne (31') e Doku (57'). Risorge Guardiola che sale a quota 26 punti, a +4 sulla formazione di Espirito Santo, ferma a 22. Poker dell'Everton sui Wolves che restano in piena zona retrocessione a 9 punti: il netto 4-0 dei Toffees, ora a 14 punti, porta le firme di Young (10'), Mangala (33') e di Dawson, autore di due sfortunate autoreti (49' e 72').

Southampton-Chelsea 1-5: cronaca, tabellino e statistiche

Manchester City-Nottingham Forest 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Everton-Wolves 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

All'Arsenal il big match contro lo United, vince l'Aston Villa

La partita di cartello del mercoledì di Premier League va all'Arsenal che piega 2-0 il Manchester United. Dopo un primo tempo equilibrato, i Gunners vincono il match nella ripresa: le reti di Timber (54') e Saliba (73') fanno volare Arteta che aggancia il Chelsea al secondo posto. Prima sconfitta invece per Amorim sulla panchina dei Red Devils. Bene anche l'Aston Villa: la squadra di Emery vince 3-1 in casa con il Brentford, sale a 22 punti e torna alla vittoria che in campionato mancava dallo scorso 19 ottobre (3-1 sul campo del Fulham): Rogers (21'), Watkins (al 28' su rigore) e Cash (34') condannano le Bees, ferme a quota 20 in classifica), a segno con l'ex Sampdoria Damsgaard (54').

Arsenal-Manchester United 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Aston Villa-Brentford 3-1: cronaca, tabellino e statistiche