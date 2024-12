Premier League, Huijsen decisivo contro il Tottenham. Brighton ko contro il Fulham

Nel giovedì del turno infrasettimanale di Premier League , il Fulham conquista tre punti importantissimi contro il Brighton per rimanare attaccato al treno dell'Europa che conta. Al Craven Cottage finisce 3-1 per i padroni di casa, grazie soprattutto alla doppietta di Iwobi (4', 87').

Huijsen decisivo per il Bournemouth, Iwobi per il Fulham

Vittoria di misura invece per il Bournemouth, che a sorpresa batte il Tottenham: basta un gol dell'ex Roma Huijsen (17') per l'1-0 definitivo, che consente alla squadra di Andoni Iraola di superare di un punto in classifica proprio gli Spurs, fermi in decima posizione con venti punti.