"Le cause dell'incidente di Antonio del West Ham: non c'entrano alcol o droga"

Incidente Antonio, nuovi dettagli sulle motivazioni

Non c'entrerebbero né alcool né droga, e non ci sarebbe neanche nessun elemento che ricondurrebbe a un eccesso di velocità. La fonte a cui fa riferimento il tabloid inglese riferisce che al momento non c'è alcuna prova schiacciante sulla motivazione dell'incidente e che se le indagini dei poliziotti sono ancora in corso non vuol dire che sia stato commesso un crimine. Tra le cause che si prenderebbero in esame potrebbe esserci la tempesta che ha colpito l'Inghilterra nello scorso weekend.