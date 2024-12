Guardiola dorme male e si innervosisce spesso: “Mangio solo zuppa…”

Pep Guardiola ha rilasciato un'intervista a Luca Toni, suo ex compagno ai tempi del Brescia, suio canali di Prime Video. Il tecnico catalano ha parlato del momento no che sta vivendo con il suo Manchester City: "Non ci sono allenatori giocatori o società che non passano uno o due mesi brutti. Può succedere. Quello che può andare peggio? Perdere, perdere, perdere. Che fanno? Mi mandano a casa? Vado a casa. E' la vita. Bisogna accettarlo".