Arsenal e Liverpool, solo un pari. Poker del Newcastle di Tonali, Emery beffato

Prosegue la sedicesima giornata di Premier League con in campo due delle pretendenti al titolo, Liverpool e Arsenal . Ma entrambe escono dal campo con solo un pareggio. I Gunners non vanno oltre lo 0-0 contro l'Everton in casa , mentre la squadra di Slot rimonta il Fulham e chiude sul 2-2 . Vittoria col brivido per il Nottingham Forest, beffato Emery nel finale.

Si bloccano Arsenal e Liverpool, occasione Chelsea

Giornata difficile per i Reds costretti a rimontare due volti i londinesi portando comunque a casa solo un pareggio. Ad Anfield il Fulham passa avanti con il gol della meteora della Lazio Andreas Pereira. Liverpool che pareggia al 47' con Gakpo, ma la squadra di Silva ripassa avanti con Muniz. Jota all'86' firma la rete del 2-2 finale regalando così al Chelsea una possibilità importante di recuperare punti in classifica. I Blues affronteranno domani il Brentford in casa. Torna titolare Tonali dopo aver saltato l'ultima di campionato e il Newcastle si esalta: 4-0 contro il Leicester di Van Nistelrooy. In gol Bruno Guimaraes, Isak e Murphy con una doppietta.

Premier League, gli altri risultati

Continua la crisi del Wolverhampton che rimedia la quarta sconfitta consecutiva nello scontro diretto per la salvezza. Un autogol di Doherty aveva sbloccato la partita in favore dell'Ipswich Town. Cunha trova il pareggio al 72', ma a recupero ormai scaduto Jack Taylor regala tre punti pesantissimi per gli ospiti. Nel finale espulso per i Wolves Ait Nouri. Chiude il quadro il successo thriller del Nottingham Forest contro l'Aston Villa: al vantaggio degli ospiti, risponde nel finale l'ex Fiorentina Nikola Milenkovic, che punisce la formazione di Emery al minuto 88. Pochi istanti prima, il Var aveva reso vano un altro gol dei padroni di casa. Non è finita. Oltre al danno, la beffa: la squadra di Birmingham manca il sorpasso sul City di Guardiola, ma soprattutto paga a caro prezzo la zampata vincente di Elanga, che fa esplodere il City Ground e rilancia il Forest.