Guardiola, è crisi totale: il Manchester City perde anche contro lo United!

Lo United ha vinto un pazzo derby di Manchester : 2-1 all'Ethiad Stadium, risultato ribaltato in soli due minuti a cavallo del novantesimo. Gvardiol al 36' ha sbloccato il risultato con un colpo di testa, Bruno Fernandes all'88' ha pareggiato trasformando un calcio di rigore concesso per fallo su Diallo . Lo stesso Diallo ha poi trovato il sinistro vincente al 90' sfruttando al meglio un passaggio filtrante di Lisandro Martinez .

Continua l'incubo a occhi aperti di Guardiola

Amorim batte Guardiola, sempre più in crisi. Per i Citizens, reduci dalla sconfitta in Champions League (2-0) contro la Juve, è di nuovo ko: l'ottavo nelle ultime undici partite in tutte le competizioni. I Red Devils interrompono a quota due la striscia di stop di fila regalandosi un pomeriggio da ricordare al termine di un match combattuto e spigoloso, vissuto tra fiammate intermittenti su entrambi fronti.

Crystal Palace corsaro: 3-1 al Brighton

Le altre partite. Colpo del Crystal Palace, che ha portato a casa il quinto risultato utile consecutiva e ha continuato la sua scalata salvezza andando a vincere 3-1 in casa del Brighton. Gol di Chalobah al 27' e Sarr al 33', che ha firmato il 3-0 all'82' dopo un gol annullato dal VAR a Munoz al 67'. Un autogol di Guehi all'87' è servito al Brighton solo a rendere meno pesante il passivo. Dalle 20 si giocano altre due partite valide per la sedicesima giornata di Premier League: Chelsea-Brentford e Southampton-Tottenham.