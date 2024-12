Rashford sorprende lo United: "Pronto per una nuova sfida"

Dopo essere stato escluso per scelta tecnica dai convocati per il derby contro il Manchester City, insieme a Garnacho, Marcus Rashford ha annunciato di voler lasciare il Manchester United. Intervistato da Henry Winter, Rashford ha spiegato: "Personalmente penso di essere pronto per una nuova sfida e per i prossimi passi. Quando me ne andrò, non ci sarà rancore. Non ci saranno commenti negativi da parte mia sul Manchester United. Ecco chi sono Come persona, so che la situazione è già brutta, non ho intenzione di peggiorarla. Ho visto come se ne sono andati altri giocatori in passato e non voglio essere quella persona quando se ne andrà si lascerà andare a nessun tipo di dichiarazione polemica".