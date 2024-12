United, Amorim su Rashford che vuole andar via: "Una nuova sfida..."

Amorim su Rashford: "Vorrei che rimanesse con noi"

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa di Lega contro il Tottenham, l'allenatore portoghese dei Red Devils ha commentato l'intervista rilasciata dall'attaccante: "Non ho parlato con Marcus perché avevo concesso un giorno libero ai miei. Però, ora lui è qui con noi ed è pronto per la prossima partita. Certo che vorrei che rimanesse con noi, lui è un talento e noi è proprio di talento che abbiamo bisogno. Io voglio aiutare Marcus e fare in modo che torni ai massimi livelli. Una nuova sfida può trovarla anche qui, contribuendo a far tornare lo United una forza dominante del calcio inglese".