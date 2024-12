Carabao Cup: Tonali trascina il Newcastle. Passano Arsenal e Liverpool

Carabao Cup: Newcastle, Arsenal e Liverpool volano in semifinale

Colpa da biliardo e tiro al volo: così Tonali ha mandato il Newcastle in semifinale. Due gol nel primo tempo che hanno messo la partita in discesa. Nella ripresa segna anche Schar, con Wissa che trova il gol della bandiera per il Brentford e chiude la sfida sul 3-1. Non delude le aspettative l'Arsenal, ma non senza fatica. Mateta segna per il Crystal Palace dopo appena quattro minuti: i Gunners reagiscono nel secondo tempo con la tripletta di Gabriel Jesus. Nel finale arriva il gol dell'ex di Nketiah, 3-2 il risultato finale. Chiude il quadro la vittoria del Liverpool contro il Southampton: 2-1 dei Reds grazie ai gol di Elliott e Nunez. Domani l'ultimo quarto di finale con la sfida tra Tottenham e Manchester United.