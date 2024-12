Vicario show durante Tottenham-Manchester United: sfuriata e bacio a Udogie!

Il Tottenham elimina il Manchester United dalla Carabao Cup e vola in semifinale. Sembrava tutto facile per gli Spurs quando al 54' erano già sul 3-0 con la doppietta di Solanke e il gol di Kulusevski. Lo United però era riuscito a tornare in partita grazie Zirkzee e Diallo, ma soprattutto per gli errori del secondo portiere Forster. La squadra di Amorim comunque non ha completato la rimonta.