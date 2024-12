Guardiola: "Haaland è insostituibile. I gol subiti? Li regaliamo"

Dalla possibilità di giocare con Foden o Bobb nel ruolo di falso nove all'importanza di Erling Braut Haaland al centro dell'attacco del Manchester City , oggi impegnato a Birmingham contro l'Aston Villa. Pep Guardiola , archiviato il pesante ko nel derby con lo United , cerca la ricetta giusta per uscire dalla crisi di risultati che sta coinvolgendo i Citizens negli ultimi due mesi. Il norvegese, però, non è in discussione.

Guardiola su Haaland: "Erling è insostituibile"

"Erling è insostituibile", parola di Pep Guardiola, innamorato calcisticamente di Haaland. "Preferisco giocare con Erling. Non ho pensato di non far giocare Erling, assolutamente no", ha ribadito l'ex Barcellona. L'opzione falso nove non è mai stata accantonata dal manager spagnolo, ma la presenza del norvegese incide in maniera importante sulle scelte di formazione e sul modo di giocare: "Ho sempre giocato con un falso nove per la qualità specifica dei giocatori che avevo in quel momento. Mi piace giocare uomo contro uomo, ma con Erling non ci riesco - ha ammesso -. Erling sta andando bene. Il motivo per cui forse non è produttivo è che non creiamo la quantità di occasioni che siamo stati in grado di fare in passato. È sempre circondato da tre e quattro difensori centrali, quindi non è facile per lui, dobbiamo creare più occasioni e creargli più spazi".

Guardiola e i gol subiti: "Molti li regaliamo"

Nel corso della conferenza stampa, Guardiola ha parlato anche delle difficoltà registrate dai Citizens in fase difensiva, tra Premier e Champions League: "Molti dei gol che subiamo, li regaliamo - ha sottolineato -. Non è una questione di una situazione specifica, la situazione è più difficile, e bisogna lavorarci passo dopo passo. Nel momento in cui torneranno alcuni risultati saremo migliori".