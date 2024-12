Incredibile, il Manchester City perde ancora! Guardiola, è crisi totale

Nona sconfitta nelle ultime dodici partite, terza di fila, seconda consecutiva in Premier League : il Manchester City di Pep Guardiola è sempre più in crisi. Dopo la battute d'arresto in Champions League contro la Juventus (2-0) e il clamoroso derby perso all'Emirates Stadium contro il Manchester United (2-1), i Citizens sono stati battuti 2-1 in trasferta dall'Aston Villa nella diciassettesima giornata di campionato.

Duran e Rogers firmano il sorpasso in classifica

Al Villa Park tutto facile dell'Aston Villa: gol di Duran al 16', raddoppio di Rogers al 65' e sorpasso in classifica. L'Aston Villa ora precede di un punto (28) il Manchester City, che non è stato in grado di riaprire la partita o mettere in discussione un risultato che rischia di far aumentare a dodici le lunghezze di ritardo dalla capolista Liverpool (con una partita in meno e impegnata domani, 22 dicembre, alle 17:30 in casa del Tottenham). Buono solo per le statistiche il sigillo di Foden al 93'.

Premier League, il programma del sabato

Il sabato di Premier League sarà completato da altre quattro partite: Brentford-Nottingham Forest, Ipswich Town-Newcastle, West Ham-Brighton e Crystal Palace-Arsenal.