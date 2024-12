Juric è il nuovo allenatore del Southampton: il comunicato ufficiale

Juric al Southampton, il comunicato

Questo il comunicato: "Il Southampton Football Club è lieto di confermare Ivan Juri? come nuovo allenatore della prima squadra maschile, previa approvazione definitiva del permesso di lavoro. Nonostante l'attuale posizione del club in Premier League, restiamo concentrati sulla lotta per la sopravvivenza in questa stagione e crediamo che questa nomina ci fornirà la grinta e la determinazione necessarie per migliorare i risultati in campo. Juri?, ex giocatore della nazionale croata, arriva ai Saints con un contratto di 18 mesi e si è guadagnato la reputazione di aiutare le sue squadre a dare il massimo. Finora la carriera da allenatore del 49enne si è svolta in Italia, più di recente con i giganti europei della Roma, ma ha ottenuto notevoli successi anche nei periodi alla guida di Mantova, Crotone, Genoa, Hellas Verona e Torino".

"Grande sfida, sono ottimista"

Queste le sue prime parole dopo la firma: "Sono molto contento. Penso che sia una sfida davvero grande, ma sono molto ottimista perché ho visto una squadra che può fare meglio. È importante entrare subito in sintonia con i tifosi. Voglio una squadra aggressiva e penso che ai tifosi del Southampton piacerà".