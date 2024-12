Liverpool, ecco perché Chiesa è andato in tribuna contro il Tottenham

Federico Chiesa ha saltato la sfida di Premier League contro il Tottenham, vinta dal Liverpool in trasferta. In campo contro il Southampton per la Coppa di Lega, l'attaccante sta seguendo un programma di recupero deciso dal tecnico dei Reds, Arne Slot: essendo stato fermo a lungo, deve rientrare gradualmente senza forzare troppo. Il classe '97 ha di fatto saltato la preparazione estiva e, rispetto al resto dei compagni, è come se avesse iniziato la stagione con diversi mesi di ritardo. Nessun infortunio quindi, ma semplicemente un rientro progressivo per recuperare la condizione migliore.