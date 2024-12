Juric, debutto rimandato: non era in panchina con il Southampton, ecco il motivo

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il traumatico divorzio dalla Roma, che lo aveva scelto per sostituire Daniele De Rossi e poi lo ha sostituito con Claudio Ranieri, è arrivata un'occasione in Premier League per Ivan Juric, chiamato a guidare il fanalino di coda Southampton che ieri (22 dicembre) ha visto pareggiare 0-0 a Londra contro il Fulham, ma non dalla panchina.