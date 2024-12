Lina Souloukou in Premier League, ufficiale: l'annuncio del Nottingham Forest

Souloukou in Premier League: l'annuncio del Nottingham Forest

È stato lo stesso club inglese ad annunciare sul proprio sito ufficiale "la nomina di Lina Souloukou a nuovo CEO, con decorrenza dal 5 gennaio 2025", spiegando poi come l'ex dirigente giallorossa "supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando la visione a lungo termine del club per il successo in Premier League e nelle competizioni europee. Con un solido background legale, Souloukou porta con sé una comprensione eccezionale del panorama calcistico globale e una significativa competenza operativa. Ha ricoperto una posizione influente in rappresentanza dell'Olympiacos e dell'As Roma nel consiglio dell'European Club Association (Eca), sostenendo la diversità nella leadership del gioco europeo, ed è stata determinante nella crescita e nel successo dei club in cui ha prestato servizio durante la sua carriera".

Le parole dell'ex Ceo della Roma dopo la nomina

Queste invece le parole di Lina Souloukou: "Sono onorata di rientrare nella famiglia calcistica del signor Marinakis. L'opportunità di guidare il successo del Nottingham Forest e di contribuire a quello del gruppo più ampio è una sfida entusiasmante. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare nel nuovo anno per realizzare le nostre ambizioni condivise". Della nomina ha parlato anche il patron Evangelos Marinakis, con cui l'ex manager della Roma ha già lavorato nell'Oympiacos: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Lina Souloukou nel nostro team. La sua comprovata esperienza nella gestione del calcio e la sua passione e impegno si allineano perfettamente con la nostra visione per il Nottingham Forest e il gruppo più ampio mentre continuiamo a spingere per un successo maggiore".