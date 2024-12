Premier League, Guardiola e Tottenham: brividi a Santo Stefano

LONDRA - Un tempo giocavano tutti a Santo Stefano , il tradizionale Boxing Day , dalla massima serie ai dilettanti. E, sempre, con un’occho di riguardo per i tifosi, evitando trasferte troppo lunghe. Oggi soltanto la seconda parte di questa tradizione è sopravvissuta. Ora infatti il Boxing Day di Premier League è spalmato tra il 26 e il 27 dicembre, con un’altro turno in programma tra il 29 e il 30. E il tradizionale Capodanno? Quasi sparito: il primo gennaio infatti si giocherà solo Brentford-Arsenal perché il 4 saranno tutti nuovamente in campo. Del resto, le televisioni hanno le loro esigenze.

Manchester City all'esame Everton

Il programma del dopo Natale inizia giovedì all’ora di pranzo all'Etihad, con il Manchester City che ospita l'Everton. Gara più che insidiosa per il City visto che i Toffees - dopo il passaggio del club al gruppo Friedkin - nelle ultime due uscite hanno inchiodato sullo 0-0 sia Arsenal che Chelsea e intendono fare il tris contro i ragazzi di Guardiola. Che, si sa, ha ben altri problemi. Tra campionato e coppe il Manchester City ha perso nove delle ultime dodici gare, precipitando in classifica dal primo al sesto posto. Pure Erling Haaland si è assunto le sue responsabilità, affermando che deve lavorare di più e meglio. Anche se, come ha sottolineato lo stesso Guardiola, il rendimento dell’attaccante norvegese è l'ultimo dei problemi del club, semplicemente deve essere servito con maggiore continuità.

Rischia anche il Tottenham

Trasferta insidiosa per il Tottenham reduce dal 3-6 interno contro il Liverpool. Gli Spurs saranno di scena in casa del sorprendente Nottingham Forest, attualmente al quarto posto in campionato e unica squadra capace di battere il Liverpool in questa stagione. Postecoglou si lamenta degli indisponibili (tra cui Romero, Van De Ven e Vicario) ma per i bookmaker la sua panchina è a forte rischio. Il Chelsea di Maresca invece è atteso dal derby con i vicini di casa del Fulham. In campionato, i Blues sono in striscia positiva da più di due mesi (0-2 ad Anfield contro il Liverpool) e, nonostante Maresca faccia il pompiere («non siamo pronti per lottare per il titolo, dobbiamo crescere») l’entusiasmo è alle stelle.

Brividi Manchester United

Gara esterna difficile per il Manchester United dopo il tonfo interno (0-3) contro il Bournemouth. Ruben Amorim se la vedrà con il connazionale Vitor Pereira che ha esordito sulla panchina del Wolverhampton con una rotonda vittoria sul campo del Leicester. Ancora in bilico la posizione di Marcus Rashford, non convocato per le ultime gare. L'ex beniamino di Old Trafford ha fatto sapere di essere «pronto per una sfida nuova» e potrebbe finire ufficialmente sul mercato anche se il contratto fino al 2028 e il mega ingaggio (quasi 9 milioni netti a stagione) sono alla portata di pochissimi. Giovedì chiude il Boxing Day il Liverpool capolista di Slot che ospita il Leicester ad Anfield, mentre venerdì tocca all'Arsenal che, senza l'infortunato Saka (stiramento al polpaccio), affronterà il neopromosso Ipswich.