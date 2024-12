Manchester City-Everton diretta, soltanto un pari per i Citizens: segui la sfida di oggi LIVE

16:00

Guardiola: "Il Manchester City ha bisogno di acquisti"

La crisi di risultati del Manchester City passa anche dagli infortuni che la formazione di Guardiola sta pagando a caro prezzo. Il tecnico catalano ha parlato del prossimo mercato invernale. "Dobbiamo aggiungere giocatori, soprattutto in difesa e a centrocampo - ha affermato l'allenatore del Manchester City - dobbiamo farlo, ma non so se succederà: durante il mercato invernale non è mai semplice trovare giocatori di livello".

15:45

Everton imbattuto con i Friedkin alla guida

Due partite e altrettanti pareggi: da quando - il 19 dicembre 2024 - la famiglia Friedkin ha ufficialmente acquistato il club di Liverpool, la squadra ha pareggiato le due partite disputate contro il Chelsea e il Manchester City.

15:35

Continua la crisi del Manchester City

La squadra di Guardiola impatta in casa contro l'Everton: un nuovo passo falso per i Citizens che hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime quattro partite in Premier League. Il Manchester City raggiunge momenteneamente il sesto posto in classifica appaiando Aston Villa e Bournemouth a 28 punti.

15:25

96' Manchester City-Everton: al fischio finale è 1-1

Termina in parità il primo incontro del Boxing Day: il Manchester City pareggia per 1-1 contro l'Everton. I padroni di casa trovano il vantaggio con Bernardo Silva, pareggio di Ndiaye. Nella ripresa Haaland fallisce un calcio di rigore

15:20

91' Manchester City-Everton: Lewis minaccia Pickford

Il Manchester City ci prova fino alla fine: Lewis fallisce una buona opportunità, il suo destro di prima intenzione termina sul fondo

15:13

84' Manchester City-Everton: Citizens in pressione

La squadra di Guardiola prova a rompere l'equilibrio, ma l'Everton si difende con ordine. Il tecnico catalano inserisce Gundogan e Simpson-Pusey. (Segui il LIVE)

15:03

75' Manchester City-Everton: entra De Bruyne

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola si gioca la carta De Bruyne a poco più di un quarto d'ora dal termine

14:57

68' Manchester City-Everton: ospiti vicini al raddoppio

Everton pericolosissimo in area avversaria: la squadra di Guardiola si salva in extremis su Calvert-Lewin. (Segui il LIVE)

14:54

65' Manchester City-Everton: partita ancora in equilibrio

La prima sfida del Boxing Day permane in perfeto equilibrio: le squadre dopo 65 minuti sono sull'uno a uno.

14:39

51' Manchester City-Everton: Haaland sbaglia rigore!

La squadra di Guardiola fallisce un calcio di rigore conquistato da Savinho: Haaland si fa respingere il tiro da Pickford

14:37

49' Manchester City-Everton: Haaland non sfrutta una buona occasione

Il centravanti norvegese non capitalizza un ottimo crossdi Savinho: il suo colpo di testa è inefficace

14:31

Manchester City-Everton: inizia il secondo tempo

Riparte la sfida del Boxing Day tra Manchester City e Everton: squadre in campo con gli stessi effettivi del primo tempo

14:18

46' Manchester City-Everton: parità all'intervallo

Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo sul risultato di 1-1: padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Bernarrdo Silva al 14', pareggio di Ndiaye al 36' minuto

14:07

36' Manchester City-Everton: pareggio di Ndiaye!

Errore grossolano in fase difensiva di Aké, Ndiaye appostato sul secondo palo controlla e infila Ortega con un destro indirizzato sul secondo palo! (Segui il LIVE)

14:04

33' Manchester City-Everton: Bernardo Silva fallisce il raddoppio

Il Manchester City è ancora pericoloso dalle parti di Pickford: ottimo assist di Foden per Bernardo Silva che calcia di esterno sinistro fallendo una facile occasione

13:59

28' Manchester City-Everton: Gueye minaccia Ortega

La conclusione dalla distanza del centrocampista dell'Everton trova pronto l'estremo difensore del Manchester City

13:53

21' Manchester City-Everton: Mangala replica dalla distanza

L'Everton si affaccia per la prima volta in area avversaria: Mangala cerca la conclusione dalla distanza senza trovare il bersaglio

13:46

14' Manchester City-Everton: Bernardo Silva la sblocca!

Manchester City in vantaggio: ottima incursione di Bernardo Silva che si inserisce in area e con il sinistro infila Pickford sul secondo palo! Citizens in vantaggio!

13:41

10' Manchester City-Everton: sfida ancora in equilibrio

Una sola occasione nei primi dieci minuti dell'incontro, ed è quella del Manchester City con il palo colpito da Phil Foden (Segui il LIVE)

13:35

3' Manchester City-Everton: palo di Foden!

La squadra di Guardiola sfiora subito il vantaggio con un colpo di testa di Foden sugli sviluppi di un corner: Pickford si salva, il pallone si stampa sul palo.

13:29

Manchester City-Everton: calcio d'inizio

Squadre in campo all'Etihad Stadium per la prima sfida del Boxing Day: il cielo è grigio, la temperatura si aggira intorno ai 7 gradi, una leggera foschia avvolge l'impianto di gioco. Tutto è pronto per il calcio d'inizio della sfida tra Manchester City ed Everton.

13:15

Manchester City, assalto alla Champions League

Dodici punti di distacco dal Liverpool, con i Reds che hanno disputato una partita in meno: il Manchester City difficilmente riuscirà a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. La squadra di Guardiola ora deve puntare all’obiettivo minimo che è la qualificazione alla prossima Champions League: il quarto posto dista attualmente quattro punti, la rincorsa al Nottingham potrebbe iniziare già da oggi.

13:00

Guardiola: “Abbiamo un problema di squadra”

Nella conferenza di presentazione della partita contro l’Everton, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della crisi della propria squadra senza nascondersi. “Sta a noi rialzarci, siamo tutti coinvolti. I ragazzi stanno lavorando e correndo più di prima,. La differenza la fanno i dettagli, e i dettagli in questo momento non ci rendono grandi come lo eravamo fino a qualche giornata fa. Quando ci sono problemi in difesa o a centrocampo - ha affermato il tecnico catalano - è un problema collettivo, una questione di squadra. La sfida contro l’Everton è un’occasione per tornare a far bene e ritrovarsi”.

12:50

Manchester City-Everton, le formazioni ufficiali

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Akanji, Simpson-Pusey, Gvardiol; Kovacic; Silva; Savinho, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola

Everton (4-3-3): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucoure; Harrison, Calvert-Lewin, Ndiaye. All. Dyche

12:45

Manchester City, in Premier sei sconfitte nelle ultime otto sfide

La crisi del Manchester City è iniziata all’inizio di novembre in concomitanza dell’infortunio del Pallone d’Oro Rodri: da quel momento, la formazione di Guardiola ha incassato sei sconfitte in otto partite di campionato, raccogliendo soltanto quattro punti frutto del successo contro il Nottingham Forest e del pareggio ottenuto contro il Crystal Palace.

12:30

Manchester, una crisi che parte da lontano

La classifica della squadra di Guardiola non è brillante: il Manchester City è attualmente al settimo posto in classifica con 27 punti. Il bilancio fin qui non è esaltante: otto vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.

Manchester