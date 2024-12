Haaland sbaglia il rigore, ma il gesto di Pickford fa il giro del mondo

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Crisi senza fine per il Manchester City. Nel lunch match del Boxing Day, valido per la 18esima giornata di Premier League, i campioni in carica non vanno oltre l'1-1 casalingo contro l'Everton. Un risultato deludente per i ragazzi di Guardiola, sul quale pesa il calcio di rigore sbagliato da Erling Haaland a inizio ripresa.