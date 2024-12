Juric, debutto amaro in panchina: Southampton ko. Chelsea beffato

LONDRA (INGHILTERRA) - È un debutto amaro quello di Ivan Juric, per la prima volta ufficialmente sulla panchina del Southampton dopo aver ottenuto il visto di lavoro dalle autorità britanniche. L'ex tecnico della Roma, dopo il pareggio contro il Fulham per 0-0 di qualche giorno fa, ha fatto il suo esordio in panchina nel Boxing Day di Premier League, venendo sconfitto dal West Ham per 1-0. Dopo un buon primo tempo, il gol nella ripresa di Bowen (59') segna la sconfitta al debutto di Juric, che nel finale ci prova con ben quattro cambi ma non riesce a svoltare la partita. Situazione difficilissima in casa Southampton, che dopo 18 giornate di campionato si trova all'ultimo posto con solo 6 punti raccolti dopo 1 vittoria, 3 pareggi e 14 sconfitte.