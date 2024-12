Terremoto Guardiola, sentenza a gennaio: il Manchester City rischia di sparire! Le 4 ipotesi possibili

Manchester City, la bizzarra teoria dell'auto-sabotaggio

C'è chi, oltremanica, è arrivato a ipotizzare un auto-sabotaggio del Manchester City, in piena crisi di risultati, che starebbe addirittura perdendo volontariamente per non qualificarsi alle coppe europee pur di non subire una pesante squalifica che affosserebbe la squadra di Guardiola. Il resoconto fornito dalla Premier League ad inizio dicembre ha rivisto al rialzo le presunte infrazioni al regolamento finanziario commesse dai Citizens tra il 2009 e oggi ravvisando 130 presunte irregolarità.